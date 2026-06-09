Am Freitag blickt die Finanzwelt gespannt nach New York. Mit dem Börsengang von SpaceX steht der größte IPO der Geschichte bevor. Bis zu 75 Milliarden US$ will Elon Musks Raumfahrtkonzern bei Investoren einsammeln. Die angestrebte Bewertung von rund 1,75 Billionen US$ würde SpaceX auf Anhieb in die Liga der wertvollsten Unternehmen der Welt katapultieren. Sollten Anleger dabei sein? Mehr als nur ein Raumfahrtunternehmen Wer bei SpaceX lediglich an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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