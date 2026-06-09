© Foto: SOPA Images - Sipa USATether verdient mit US-Staatsanleihen Milliarden und drängt in den Zahlungsverkehr. Doch je größer USDT wird, desto lauter wird eine Frage: Stablecoin-Revolution oder neues Systemrisiko?Tether hat sich von einem umstrittenen Krypto-Anbieter zu einem zentralen Akteur der digitalen Finanzwelt entwickelt. Das schreibt Jonathan Osswald, Analyst der DZ Bank, in einer aktuellen Analyse. Der Emittent des Stablecoins USDT kommt demnach auf eine Marktkapitalisierung von rund 190 Milliarden US-Dollar. Für 2025 meldete das Unternehmen einen Gewinn von rund zehn Milliarden US-Dollar. USDT ist an den US-Dollar gekoppelt. In westlichen Ländern dient der Token vor allem als Handelsinstrument auf …
Enthaltene Werte: XD0002747026,BTC~USD,USDT~USDDen vollständigen Artikel lesen
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