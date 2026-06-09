75 Milliarden Dollar. Elon Musk. SpaceX. Mehr braucht es eigentlich nicht, um die Aufmerksamkeit der Börsenwelt zu gewinnen. Was, wenn der größte Börsengang aller Zeiten nur der Auftakt für etwas noch Größeres ist? Doch was, wenn die Aktie die hohen Erwartungen nicht erfüllen kann? Schließlich muss nicht jede Rakete SpaceX heißen.Kaum ein Unternehmen vereint derzeit so viele Zukunftsthemen. Raumfahrt, Satelliteninternet, Künstliche Intelligenz - die Fantasie scheint grenzenlos. Doch genau deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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