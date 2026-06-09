Künstliche Intelligenz verändert die Wirtschaft im Rekordtempo. Doch für Unternehmen stellt sich dabei vor allem eine entscheidende Frage: Wer integriert die neue Technologie zuverlässig in bestehende Geschäftsprozesse? Genau dort könnte derzeit eine spannende Investmentchance entstehen - zumal die Aktie, um die es in diesem Zusammenhang geht, zuletzt deutlich korrigiert hat.Die Zahlen dahinter sind stark: Milliardenaufträge, Rekordbuchungen und eine hohe Nachfrage nach KI-Lösungen. Auch wenn die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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