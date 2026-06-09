Pfäffikon SZ/Warschau - OneSoil aus Pfäffikon und Rainbow Weather aus Warschau kooperieren, um Landwirten hyperlokale, durch Künstliche Intelligenz gestützte Vorhersagen von Niederschlag zu ermöglichen. Landwirte weltweit können sich damit auf bevorstehende Niederschläge vorbereiten und Ernteausfälle verhindern. Die in der Präzisionslandwirtschaft tätige OneSoil AG ist mit dem Klimatechnologie-Startup Rainbow Weather eine Partnerschaft eingegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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