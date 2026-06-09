Nvidia, Alphabet und Scottish Mortgage haben ihre Positionen bei SpaceX über Jahre aufgebaut - und wenn der größte Börsengang der Geschichte gut läuft, könnten ihre Kurse nochmals einen Gang hochschalten. Und dann gibt es noch einen Geheimtipp: eine Aktie, die in den letzten zwölf Monaten über +316% zulegte, zuletzt -23% in einer einzigen Woche verlor - und genau wegen SpaceX jetzt interessant wird. Die Frage ist nicht, ob sie profitieren, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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