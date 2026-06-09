Mainz (ots) -
Woche 24/26
Mi., 10.6.
Bitte Folgenänderungen ab 1.15 Uhr beachten:
1.15 Amerika - Traum und Wirklichkeit
Spaltung
2.00 Amerika - Traum und Wirklichkeit
Freiheit
(Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 26/26
Di., 23.6.
Bitte geänderte und ergänzte Titel beachten:
1.00 Dear England
Rückkehr eines Losers
2.00 Dear England
Was ist England?
3.00 Dear England
Kapitän und Queen
4.00 Dear England
Finale
Fr., 26.6.
0.45 aspekte (VPS 1.05)
Bitte Ergänzungen beachten:
Straßenmusik
Zwischen Kunst, Krach und der großen Karriere
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6291280
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Rückkehr eines Losers
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Was ist England?
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