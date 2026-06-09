Gold und Silber stehen unter Druck. Doch China, Russland und Indien setzen weiter auf Edelmetalle. Jan Willhöft zeigt, warum die Korrektur für Anleger mehr Chance als Warnsignal sein könnte.Auf wallstreetONLINE TV schaut Jan Willhöft von AXINO Capital auf die großen Käufer, die hinter dem Markt stehen. Im Mittelpunkt stehen China, Russland und Indien. Diese Staaten entfernen sich weiter vom US-Dollar-System und bauen ihre Rolle im Goldmarkt aus. Besonders brisant sind die Zahlen der United States Geological Survey. China bleibt mit 380 Tonnen der größte Goldproduzent der Welt. Russland liegt mit 310 Tonnen auf Platz zwei. Doch Moskau will seine Produktion bis Ende dieses Jahres offenbar auf …
Enthaltene Werte: XD0002747026Den vollständigen Artikel lesen
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