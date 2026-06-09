Die chinesische Regierung hat am Dienstag für einen Paukenschlag gesorgt. Umgerechnet rund 295 Milliarden US-Dollar will das Reich der Mitte innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgeben, um den Aufbau von Rechenzentren im ganzen Land voranzutreiben. Das KI-Rennen mit den USA geht damit in die nächste Runde.Wie Bloomberg berichtete, arbeiten diverse Regierungsbehörden daran, ein Netzwerk miteinander verbundener Rechenzentren im ganzen Land aufzubauen. Staatskonzerne wie China Mobile und China Telecom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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