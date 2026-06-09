New York - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag nach einem freundlichen Start deutlich an Schwung verloren. Insbesondere die zunächst Erholung an der Technologiebörse Nasdaq geriet ins Stocken. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab seine Gewinne ab und büsste zuletzt 0,79 Prozent auf 29.182 Punkte ein. Hier stach hauptsächlich die erneute Schwäche in der am Vortag deutlich erholten Halbleiterbranche ins Auge. Das Börsenbarometer war am Freitag angesichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab