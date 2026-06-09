© Foto: Michael Probst - APDie Inflation im Euroraum droht wieder breiter zu werden. Analysten rechnen mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Für Anleger könnte der Donnerstag zum Stresstest werden.Die Europäische Zentralbank steht nach Einschätzung mehrerer Marktbeobachter vor einer weiteren Zinserhöhung. Analysten der DZ Bank rechnen damit, dass der Rat der Notenbank bei seiner Sitzung am Donnerstag den Einlagesatz um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent anheben wird. Der steigende Preisdruck im Euroraum, der anhaltende Konflikt im Mittleren Osten und die Sorge vor einer breiter werdenden Inflation dürften die Währungshüter zum Handeln zwingen. Die DZ Bank erwartet zudem, dass die Europäische Zentralbank …
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