Der deutsche Leitindex hat am Dienstag erneut den Rückzug angetreten. Neben den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten lastet vor allem ein herber Tech-Absturz in New York auf den Kursen. Zudem werfen die nächsten Zinsentscheidungen ihre Schatten voraus. Doch einige wenige Aktien stemmen sich trotzig gegen den Trend.Der DAX hat am Dienstag 0,74 Prozent auf 24.433,06 Punkte einbüßen müssen. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, gleichzeitig scheiterte ein weiterer Erholungsversuch der US-Technologiewerte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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