OpenAI rückt mit einem möglichen Börsengang stärker ins Zentrum des KI Booms. Der Entwickler von ChatGPT hat vertrauliche Unterlagen bei der US Börsenaufsicht eingereicht. Nach Anthropic und SpaceX wächst damit der Druck im Rennen um Kapital, Rechenleistung und Marktanteile.Gestern SpaceX, jetzt OpenAI Wie bereits gestern berichtet, bereitet SpaceX von Elon Musk einen der spektakulärsten Börsengänge der Tech Geschichte vor. Nun zieht OpenAI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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