DEKRA ist der Gastgeber des Events, in dessen Verlauf Prüfungen der durchgängigen Interoperabilität und die Validierung der digitalen Schlüssel der kommenden Generation im Mittelpunkt stehen.

Das Car Connectivity Consortium (CCC) ist eine maßgebliche Quelle für Standards, wie Fahrzeuge mit Geräten und der Außenwelt über klar definierte, sichere und leicht bedienbare Lösungen interagieren sollten. Die Organisation veranstaltet in dieser Woche ihr achtzehntes Plugfest für durchgängige Interoperabilität im Automobiltestcenter der DEKRA Lausitzring in Deutschland. Es treffen sich führende Automobilhersteller, Gerätehersteller, Anbieter von Prüfausrüstung und Vertreter von Laboratorien, um die Tests und die Validierung des CCC Digital Key voranzutreiben.

"Auf CCC Plugfests kommen alle Beteiligten zusammen. Das erhöht die Interoperabilität, was den Nutzern zugute kommt", sagte Alysia Johnson, President of CCC. "Wir bedanken uns bei der DEKRA für ihre Unterstützung des Plugfest #18. Bei einem Treffen dieser Art können neue Möglichkeiten diskutiert werden. Das erhöht die Zuverlässigkeit von Geräten und Fahrzeugen."

Im Verlauf von CCC Plugfests können Mitgliedsunternehmen freundschaftlich zusammenarbeiten und ihre Schlüsselversionen miteinander vergleichen, um Probleme bei der Interoperabilität zeitig zu erkennen und zu beheben. Sie liefern darüber hinaus einen Beitrag zur Verbesserung von technischen CCC-Spezifikationen, Prüftools und Zertifizierungsprozessen. Zu den Teilnehmern von Plugfest #18 gehören unter anderem Apple, AUMOVIO, BMW Group, COMPRION GmbH, DEKRA, Ellisys, Google, Huf Hülsbeck Fürst GmbH Co. KG, Hyundai Motor Company, IAV GmbH, InGeek, JLR, Keysight Technologies Inc, Marquardt GmbH sowie Robert Bosch LLC.

Auf dem Plugfest #18 steht der Digital Key Version 4 (v4) mit seinen neuen Funktonen im Mittelpunkt. Dazu gehören:

Neue Testfälle des CCC Digital Key v4, um die Implementierungen der kommenden Generation besser bewerten zu können

Test der Interoperabilität von Version 3 (v3) und v4, um deren Kompatibilität und praktische Anwendung zu fördern

Festlegung der Kandidaten für die Interoperability Device List (IDL) für v4, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Zertifizierung

"Plugfest #18 markiert einen wichtigen Meilenstein für CCC Digital Key v4, da wir die Tests für die Geräte, Fahrzeuge und unterstützenden Technologien ausweiten", sagte Johnson. "Durch die Einführung neuer Testfälle und erweiterte Möglichkeiten für die Bewertung helfen wir Mitgliedern, Herausforderungen früher zu erkennen und zu bewältigen. So können stabile, interoperable Lösungen schneller auf den Markt kommen."

Auf dem Event werden auch bessere Testmöglichkeiten vorgestellt, die eine umfassendere Bewertung ermöglichen, wie zum Beispiel:

Aktuelle Testfälle für Near Field Communications (NFC), die zum ersten Mal auf einem Plugfest verfügbar sind und auf den Erkenntnissen vorhergehender Events beruhen

Bluetooth Low Energy (LE) Schnüffeltechniken zur Verstärkung von Bluetooth LE-basierte Interationen

Weitere Unterstützung von Remote-Einstieg ohne Schlüssel und Testszenarien für passives Einsteigen

Plugfest #18 erweitert darüber hinaus den Kreis der teilnehmenden Unternehmen und begrüßt erstmalig Anbieter von Bluetooth LE und ultra-wideband (UWB)- Testausrüstung, die aufkommende Tools und Funktionen vorstellen. Während spezieller Testsitzungen können die Teilnehmer sich mit diesen Lösungen vertraut machen und herausfinden, wie sie zur Entwicklung von Produkten und zur Erfüllung von zukünftigen Zertifizierungs- und Interoperabilitätsanforderungen beitragen können.

Die DEKRA veranstaltet nicht nur das Plugfest #18, sondern fungiert auch als das autorisierte Testlabor für durchgängige Interoperabilität und Anbieter von Lösungen für validierte Tests. So werden die Ausführung von veröffentlichten Testfällen und die Bewertung von offiziellen Testtools unterstützt.

CCC Plugfests bringen Hersteller von Automobilen und Geräten, Testlaboratorien und Technologieanbieter zusammen. So tragen diese Veranstaltungen entscheidend dazu bei, dass die Implementierungen von CCC Digital Key für Nutzer von Geräten und Automobilen eine nahtlose, sichere und zuverlässige Lösung sind.

Mehr Informationen über CCC und deren Initiativen finden Sie unter:www.carconnectivity.org.

Google ist eine Handelsmarke von Google LLC.

Über DEKRA:

Seit mehr als 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. Die Organisation wurde 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu verbessern. Mittlerweile hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen, nicht börsennotierten Expertenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. Heute unterstützt das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Im Jahr 2025 erzielte DEKRA einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Mehr als 48.000 Mitarbeiter erbringen qualifizierte und unabhängige Expertendienstleistungen in rund 60 Ländern auf fünf Kontinenten. DEKRA verfügt über ein Platin-Rating von EcoVadis und gehört damit zu den obersten 1 der weltweit nachhaltigsten Unternehmen.

Über das Car Connectivity Consortium:

Das Car Connectivity Consortium (CCC) ist eine branchenübergreifende Organisation. Sie definiert Standards, wie Fahrzeuge mit Geräten und der Außenwelt interagieren sollten, um Menschen das Leben zu erleichtern und die Sicherheit zu verbessern. Das CCC entwickelt Regeln für das vernetzte Ökosystem rund um Fahrzeuge und Geräte und bringt Automobilhersteller, Gerätehersteller, Automobilzulieferer, Chiphersteller und Sicherheitsanbieter zusammen, um Lösungen zu entwickeln, bei denen Komfort, Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund stehen. Mit mehr als 300 Mitgliedsunternehmen spielt das CCC eine führende Rolle bei der Förderung der Konnektivität zwischen Smartphone und Fahrzeug, um den digitalen Zugang zum Fahrzeug problemlos und sicher zu gestalten. Dem Vorstand gehören Vertreter von Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic Automotive Systems, Samsung, Thales und Xiaomi an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.carconnectivity.org.

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