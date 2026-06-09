© Foto: Arne Dedert/dpaNach herben Verlusten schichten Profis heimlich um: Historisch hohe Renditen und Milliarden-Zuflüsse machen Staatsanleihen plötzlich wieder zur echten Aktien-Alternative.Das bisherige Jahr war für Anleiheinvestoren eine historische Belastungsprobe. Anstatt in turbulenten Zeiten sofort als gewohnter "sicherer Hafen" zu fungieren, erlitten festverzinsliche Wertpapiere zunächst empfindliche Kursverluste. Inflationssorgen trieben die Renditen - und damit auch die Finanzierungskosten der Staaten - auf Mehrjahreshöchststände. Da steigende Renditen spiegelbildlich zu fallenden Kursen bereits existierender Papiere führen, gerieten die Portfolios von Rentenanlegern massiv unter Druck. Doch genau …
Enthaltene Werte: LU0952581584,IE0000PJLVN3,DE000BU3Z047,DE000BU2Z064,US91282CQQ77Den vollständigen Artikel lesen
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