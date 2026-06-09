© Foto: DALL*EViele ältere Amerikaner besitzen Häuser, Vermögen und Aktien - und fürchten trotzdem, dass ihre Ersparnisse für ein immer längeres Leben am Ende nicht reichen.Die wirtschaftliche Macht der Babyboomer prägt die USA bis heute - und sorgt gleichzeitig für wachsenden Frust bei jüngeren Generationen. Denn obwohl viele ältere Amerikaner den Großteil des Vermögens und der Immobilien besitzen, fühlen sich zahlreiche Babyboomer selbst alles andere als wohlhabend. Statt entspannter "goldener Jahre" dominiert bei vielen die Angst, dass das Geld vor dem eigenen Leben ausgehen könnte. In den vergangenen Jahren haben steigende Immobilienpreise, hohe Lebenshaltungskosten und eine längere Lebenserwartung …Den vollständigen Artikel lesen
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