Eine im "Journal of Dentistry" veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Lebenszyklusanalyse (gemäß ISO 14040/14044) kommt zu dem Ergebnis, dass die größten Auswirkungen von den klinischen Behandlungsabläufen ausgehen, sodass die häusliche Vorsorge der wichtigste Hebel zur Verbesserung der Ergebnisse für Patienten und Umwelt ist.

Heute gibt P&G Oral Care die Veröffentlichung einer neuen, in ihrer Art einzigartigen LCA-Studie bekannt, die im Journal of Dentistry veröffentlicht wurde. Sie zeigt, dass die Behandlung fortgeschrittener Parodontalerkrankungen mit bis zu ~10-mal höheren Umweltauswirkungen verbunden sein kann als die Erhaltung der Parodontalgesundheit durch Prävention zu Hause.

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Oral-B iO9 Black

Die begutachtete Veröffentlichung mit dem Titel "Quantifying the Environmental Impact Potential from Periodontal Health to Disease: Findings from a Life Cycle Assessment Study" quantifiziert erstmals die Umweltbelastung, die mit dem Vorliegen von Parodontalerkrankungen, deren Fortschreiten und der damit verbundenen klinischen Versorgung verbunden ist.

Sie wurde von Experten für Nachhaltigkeit und Mundgesundheit in Zusammenarbeit mit Procter Gamble (P&G) entwickelt. Die nach ISO 14040/14044 durchgeführte Studie wendet eine ganzheitliche Lebenszyklusanalyse (LCA) auf die Mundgesundheitsversorgung an und quantifiziert die Umweltauswirkungen über den gesamten Verlauf von der parodontalen Gesundheit bis hin zur fortschreitenden Zahnfleischerkrankung, wobei sowohl die tägliche häusliche Prävention als auch klinische Eingriffe berücksichtigt werden.

Eine neue Perspektive auf ökologische Nachhaltigkeit in der Mundgesundheitsversorgung

Die Diskussion über ökologische Nachhaltigkeit in der Mundgesundheitsversorgung hat sich bislang weitgehend auf sogenannte "grüne" Produkte, Abfall und die Herstellung konzentriert. Diese Studie erstreckt sich auf den gesamten Behandlungsverlauf, der von Fachkräften und durch Routinen zu Hause bereitgestellt wird.

Weitere Studienergebnisse (auf hoher Ebene)

Klinische Eingriffe machen ~90 der gesamten Umweltbelastung über den modellierten parodontalen Behandlungsverlauf aus.

Bei den Routinen zu Hause ist der Wasserverbrauch der größte Faktor; innerhalb der Studienparameter wurde kein signifikanter Unterschied zwischen manuellen und elektrischen Zahnputzroutinen hinsichtlich der gesamten Belastung zu Hause festgestellt. (Siehe Artikel für Methoden/Annahmen.)

Warum dies wichtig ist: Prävention ist der wichtigste Hebel, und die richtigen Hilfsmittel können dies erleichtern

Durch die Verknüpfung von Ergebnissen der Mundgesundheit mit Versorgungspfaden verleiht die Studie dem Konzept der Prävention einen erheblichen Mehrwert und zeigt, dass effektive Routinen zu Hause von Bedeutung sind. Die Verhinderung des Fortschreitens von Zahnfleischerkrankungen kann den Bedarf an intensiveren, ressourcenintensiven klinischen Interventionen verringern, was Patienten, Gesundheitssystemen, der Gesellschaft und der Umwelt zugutekommt.

Neben professioneller Anleitung (zweimal täglich zwei Minuten lang mit fluoridhaltiger Zahnpasta putzen und die Zahnzwischenräume reinigen) deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass elektrische Zahnbürsten nicht nur kurzfristig Plaque reduzieren und die Zahnfleischgesundheit verbessern, sondern dass Modelle mit oszillierend-rotierender Technologie auch zu erheblichen langfristigen Vorteilen beitragen.

Probleme mit der Zahnfleischgesundheit sind weit verbreitet

Weltweit lebten im Jahr 2021 mehr als 1 Milliarde Menschen mit schwerer Parodontitis, basierend auf Analysen unter Verwendung der Daten der Global Burden of Disease (GBD) 2021.

In England ergab die Adult Oral Health Survey (AOHS) 2023 Folgendes: 93 der Erwachsenen mit natürlichen Zähnen mindestens ein Anzeichen einer Parodontalerkrankung aufwiesen und etwa 28 frühe Anzeichen von Zahnfleischrückgang hatten, klinisch gemessen als tiefere Spalten unterhalb des Zahnfleischrandes (>3,5 mm), in denen sich Plaque ansammeln kann und Probleme oft ihren Anfang nehmen.



Perspektive der Branchenführer

"Gesunde Gewohnheiten zu Hause sind wichtig, und die Verwendung der richtigen Hilfsmittel kann die Prävention effektiver machen. Plaque sammelt sich an schwer zugänglichen Stellen wie entlang des Zahnfleischrandes und zwischen den Zähnen an, und eine bessere tägliche Reinigung hilft, Probleme zu stoppen, bevor sie eskalieren. In einer Metaanalyse von mehr als 20 randomisierten klinischen Studien (über 2.600 Teilnehmer, bis zu sechs Monate) erlangten 88 der Menschen mit frühen Zahnfleischproblemen mit Oral-B iO wieder gesundes Zahnfleisch. Tatsächlich kehrten viermal so viele Menschen mit iO-Elektrozahnbürsten zu gesundem Zahnfleisch zurück als mit einer Handzahnbürste."

- Michael Grieff, Senior Vice President R&D Oral Care bei Procter Gamble

Referenz: Zou Y, et al., Int Dent J 20. Juli 2023;S0020-6539

Expertenmeinungen

"Das Wichtige an dieser Ökobilanz ist, dass sie Produkte in den realen Kontext der Mundgesundheit stellt und zeigt, dass die Prävention zu Hause und die Reduzierung aufwendiger klinischer Behandlungen den größten Hebel für Nachhaltigkeit darstellen."

- Prof. Brett Duane, Mitautor, Honorarprofessor an der University of Dundee und außerordentlicher Professor (Gastprofessor) am Trinity College Dublin

"Mit fortschreitender Parodontitis wird die Behandlung immer intensiver. Prävention verringert den lebenslangen Behandlungsbedarf, was für Patienten, Gesundheitssysteme und die ökologische Nachhaltigkeit von Bedeutung ist."

- Prof. Nicolas Martin, Mitautor, University of Sheffield; Vorsitzender des FDI-Arbeitsteams "Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin"

"Rund 90 der Umweltbelastung stammen aus der klinischen Behandlung, und bei fortgeschrittener Parodontalerkrankung ist sie bis zu zehnmal höher. Prävention ist einer der wirksamsten Hebel, die wir haben."

- Dr. Steven Mulligan, Mitautor, University of Sheffield; Gründungsmitglied des FDI-Arbeitsteams "Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin"

"Bei der Parodontalgesundheit geht es nicht nur um den Mund, sie ist eng mit der allgemeinen Gesundheit verbunden. Wir sehen starke klinische Zusammenhänge zwischen Zahnfleischerkrankungen und systemischen Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb ist die häusliche Prävention so wichtig: Eine konsequente, effektive Entfernung von Zahnbelag insbesondere entlang des Zahnfleischrandes und zwischen den Zähnen hilft, Entzündungen unter Kontrolle zu halten und unterstützt die langfristige Gesundheit."

- Prof. Andrea Pilloni, Professor für Parodontologie, Universität La Sapienza in Rom

Lesen Sie den Artikel

Journal of Dentistry (2026). "Quantifying the Environmental Impact Potential from Periodontal Health to Disease: Findings from a Life Cycle Assessment Study." (Quantifizierung des potenziellen Umweltauswirkungspotenzials von parodontaler Gesundheit bis hin zu Erkrankungen: Ergebnisse einer Lebenszyklusanalyse.)

DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571226004057

Autoren: Brett Duane; Nicolas Martin; Steven Mulligan; Joost Dewaele; Lauren Wedel.

Hinweise für Redakteure (Methodik und ISO)

Diese Studie wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen des ISO 14040/14044-Rahmenwerks für die Ökobilanz (LCA) durchgeführt und von einer unabhängigen Stelle überprüft, um die Einhaltung der internationalen Standards sicherzustellen. Das analysierte System umfasst alle Aktivitäten und Produkte, die mit der Funktionseinheit der Erhaltung gesunder Zahnfleisch und Zähne im häuslichen Umfeld des Patienten (Präventivpflege) verbunden sind, sowie alle Aktivitäten und Produkte in Zahnarztpraxen zur Erhaltung der Parodontalgesundheit oder zur Behandlung von Parodontalerkrankungen (einschließlich der Anfahrt zur Zahnarztpraxis). Die relevantesten Umweltindikatoren werden mithilfe der Endpunktnormalisierung ausgewählt, die darauf abzielt, die Bewertung auf die 5-6 relevantesten Indikatoren für das untersuchte System zu konzentrieren. Relevante Indikatoren sind Wirkungskategorien, die kumulativ mindestens 80 der gesamten Umweltbelastung ausmachen.

Über das Journal of Dentistry

Das Journal of Dentistry ist eine führende internationale Fachzeitschrift für restaurative Zahnmedizin, die begutachtete Forschungsarbeiten veröffentlicht, die darauf abzielen, die klinische Praxis, Forschung, Industrie und Politik international zu beeinflussen.

Über Procter Gamble

P&G bedient Verbraucher auf der ganzen Welt mit einem der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen, hochwertigen und führenden Marken, darunter Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks und Whisper. Die P&G-Gruppe ist in rund 70 Ländern weltweit tätig. Die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://www.pg.com. Weitere Nachrichten von P&G finden Sie unter https://www.pg.com/news.

Über Oral-B und Crest

Oral-B und Crest, Teil von Procter Gamble, sind seit Jahrzehnten führend bei Innovationen in der Mundpflege. Die Marken wurden 1950 bzw. 1955 gegründet und verbinden wissenschaftlich fundiertes Fachwissen mit einem umfassenden Portfolio von elektrischen Zahnbürsten und Zahnpasta bis hin zu Mundspülungen, Zahnaufhellungsprodukten und Interdentalpflege. Sie genießen das Vertrauen von Zahnärzten weltweit und entwickeln weiterhin Lösungen für den Schutz vor Karies, die Gesundheit des Zahnfleisches, die Stärkung des Zahnschmelzes, die Linderung von Zahnempfindlichkeit und die allgemeine Mundgesundheit.

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