Xsolla reist nach Berlin, um Beziehungen im Private-Equity-Bereich zu pflegen und auszubauen sowie mit führenden Investoren aus dem gesamten Private-Equity-Ökosystem in Kontakt zu treten

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, gab heute seine Teilnahme an der SuperReturn International 2026 bekannt, die vom 8. bis 12. Juni im InterContinental Berlin stattfindet. Mit mehr als 6.000 hochrangigen Teilnehmern, darunter über 2.000 LPs und 3.000 GPs, gilt die SuperReturn International weithin als die Hauptstadt des Private-Equity-Marktes mit den weltweit besten Investitionsmöglichkeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260607137614/de/

Graphic: Xsolla

Die Videospielbranche hat sich zu einem der größten und widerstandsfähigsten Segmente der globalen Unterhaltungswirtschaft entwickelt, das Film und Musik zusammen übertrifft und trotz wechselnder Marktzyklen ein kontinuierliches Wachstum vorantreibt. Dennoch wird die Infrastruktur, die den weltweiten Verkauf, die Monetarisierung und den Vertrieb von Spielen ermöglicht, von einem Großteil der institutionellen Investorengemeinschaft nach wie vor zu wenig beachtet. Die Präsenz von Xsolla auf der SuperReturn International spiegelt einen größeren Trend wider: die Konvergenz eines mehrere hundert Milliarden Dollar schweren Unterhaltungssektors mit der Art von kommerzieller Infrastruktur mit wiederkehrenden Umsätzen und globaler Skalierbarkeit, nach der privates Kapital in anderen Branchen schon lange gesucht hat.

Die Teilnahme von Xsolla zielt darauf ab, substanzielle Gespräche voranzutreiben: die Erkundung hochwertiger Geschäftsmöglichkeiten, der Aufbau und die Vertiefung strategischer Partnerschaften sowie die Stärkung der Markenbekanntheit bei einem globalen Finanzpublikum durch präzise Kommunikation und direkten Austausch. Das Unternehmen präsentiert sich in Berlin nicht nur als Spieleunternehmen, sondern als Anbieter von Handelsinfrastruktur, der an der Schnittstelle von Zahlungsverkehr, Vertrieb und Direct-to-Consumer-Monetarisierung in einem der sich am schnellsten entwickelnden digitalen Märkte der Welt agiert.

"Privates Kapital und der Videospielhandel sind enger miteinander verflochten, als vielen in der Investment-Community bewusst ist", sagte Dmitri Bourkovski, Chief Investment Officer bei Xsolla. "SuperReturn bringt genau die Art von Investoren und Entscheidungsträgern zusammen, mit denen wir uns an einem Tisch sehen wollen, und wir kommen nach Berlin, um ernsthafte Gespräche darüber zu führen, was Xsolla als langfristiger Geschäftspartner und investitionswürdiges Unternehmen ausmacht."

Nach zwei Jahrzehnten baut Xsolla weiterhin alles auf, was Spieleentwickler und Publisher benötigen, um die Komplexität des globalen Vertriebs zu meistern. Mit einer Präsenz in mehr als 200 Regionen und über 1.000 integrierten Zahlungsmethoden bietet Xsolla die komplette Infrastruktur, die Entwickler benötigen, um auf einem globalen Markt zu starten, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Die Direct-to-Consumer-Lösungen des Unternehmens, darunter die Webshop-Plattform, die Zahlungsabwicklung und Tools zur Spielerakquise, haben Xsolla als den führenden Webshop-Anbieter für mobile Spiele und als vertrauenswürdigen Partner in der globalen Spieleindustrie etabliert. Mit mehr als 700 erfolgreich integrierten Webshops für mobile Spiele und einem Zahlungsnetzwerk, das die wichtigsten Märkte der Welt abdeckt, ermöglicht Xsolla es Spielern, online zu bezahlen und auf ihrem Gerät zu spielen, egal wo sie sich befinden.

Diese Breite an globalen Zahlungsmöglichkeiten, ein bewährtes Direct-to-Consumer-Modell und die tiefe Integration in das gesamte Videospiel-Ökosystem sind genau das, was Xsolla zu einem überzeugenden Gesprächspartner für die Investoren und Fondsmanager macht, die sich auf der SuperReturn International 2026 versammeln.

Weitere Informationen zur SuperReturn International 2026 finden Sie unter https://informaconnect.com/superreturn-international/.

Studios, Publisher und Betreiber, die daran interessiert sind, auf der SuperReturn International 2026 mit dem Xsolla-Team in Kontakt zu treten, können unter https://xsolla.com/events/superreturn-international-2026/booking einen Termin vereinbaren.

Um mehr über Xsolla und sein umfassendes Angebot an E-Commerce-Lösungen für Videospiele zu erfahren, besuchen Sie bitte xsolla.com.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

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