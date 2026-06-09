Ulf Wiinberg in den Verwaltungsrat berufen

William "Bill" MacKenzie zum Senior Vice President Finance ernannt

Neuraptive Therapeutics gab heute die Ernennung von Ulf Wiinberg in den Verwaltungsrat sowie von William "Bill" MacKenzie zum Senior Vice President Finance bekannt.

Herr Wiinberg ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Gesundheitswesen mit einer langjährigen internationalen Karriere. Als Mitglied des Verwaltungsrats wird er mit strategischer Beratung und Branchenexpertise dazu beitragen, die Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie des Unternehmens zu unterstützen.

Zu Herrn Wiinbergs beruflichen Stationen zählt die Tätigkeit als CEO der X-Vax Technology, Inc. von 2017 bis 2024; davor war er von 2008 bis 2014 CEO von Lundbeck. Von 2002 bis 2008 war er Mitglied des Führungsgremiums von Wyeth; in dieser Zeit war er von 2002 bis 2005 weltweiter Präsident von Wyeth Consumer Healthcare und bis 2008, als Wyeth von Pfizer übernommen wurde, Präsident für Europa, den Nahen Osten und Afrika.

Ulf ist Mitglied in mehreren Unternehmensvorständen, darunter bei UCB, einem weltweit tätigen biopharmazeutischen Unternehmen mit Hauptsitz in Brüssel, Belgien, bei Alfa Laval AB in Lund, Schweden, bei SIGRID Therapeutics AB in Stockholm, Schweden, sowie bei MiNK Therapeutics, Inc. in Lexington, Massachusetts.

Zu seiner Ernennung erklärte Herr Wiinberg: "Ich freue mich darauf, in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung von Neuraptive eng mit meinen Vorstandskollegen und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine wichtige Arbeit fortsetzt, um den ungedeckten Bedarf von Ärzten und Patienten zu decken, die von peripheren Nervenverletzungen betroffen sind."

Bill MacKenzie, Senior Vice President Finance, wird den Bereich Unternehmensfinanzen sowie den Aufbau der betrieblichen Infrastruktur des Unternehmens leiten. Seit März 2025 war Bill als Berater und Head of Finance bei Neuraptive tätig. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in leitenden Positionen im Finanzbereich der Biotech-Branche und hat sich vom leitenden Buchhalter bis hin zu Führungspositionen wie Head of Accounting und Head of FP&A für die Bereiche Umsatz, Vertrieb und Forschung und Entwicklung hochgearbeitet. Bills berufliche Laufbahn umfasst Positionen bei Sage Therapeutics von 2022 bis 2024, bei Prelude Therapeutics von 2021 bis 2022, bei LifeScan von 2020 bis 2021 sowie bei Zyla Life Sciences von 2015 bis 2020, wobei er in börsennotierten, privaten und von Private-Equity-Gesellschaften finanzierten Unternehmen tätig war. Zu Bills beruflichen Erfahrungen zählen die Entwicklung mehrerer von der FDA zugelassener Produkte sowie die Begleitung komplexer Unternehmensumstrukturierungen.

"Wir freuen uns sehr, Bill und Ulf in unserem Unternehmen willkommen zu heißen", sagte Bob Radie, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Neuraptive. "Bills fundierte Finanzkenntnisse und seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, dass wir NTX-001 weiter in Richtung Markteinführung vorantreiben, während Ulfs weltweite Branchenerfahrung und sein strategisches Gespür für unseren Vorstand und unser Führungsteam von unschätzbarem Wert sein werden."

Über Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung neuartiger Therapeutika und medizinischer Produkte widmet, um den ungedeckten Bedarf von Ärzten und Patienten zu decken, die von peripheren Nervenverletzungen betroffen sind. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chesterbrook, Pennsylvania. Weitere Informationen finden Sie unter www.neuraptive.com.

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