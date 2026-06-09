Das gelbe Edelmetall gilt schon lange als solide Absicherung für jedes Depot. Doch nach dem jüngsten Rekordlauf schlagen führende Experten plötzlich Alarm und warnen vor einem herben Kurssturz. Droht dem sicheren Hafen jetzt tatsächlich der Einbruch oder bietet sich bald eine historische Kaufchance?Seit dem Allzeithoch von 5.594,82 Dollar je Unze Ende Januar befindet sich der Goldpreis auf dem Rückzug. Am heutigen Dienstag notierte das Edelmetall bei unter 4.250 Dollar. Geht es nach den Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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