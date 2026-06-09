Unter dem Namen Claude Fable 5 macht Anthropic sein bisher mächtigstes KI-Modell Mythos jetzt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Das Tool hatte im Vorfeld für Besorgnis bei Regierungen, Tech-Firmen und Finanzinstituten gesorgt. Anfang April 2026 hatte Anthropic mit Claude Mythos Preview eine Vorabversion seines kommenden KI-Modells vorgestellt, das so mächtig sein soll, dass der OpenAI-Rivale es zunächst nicht veröffentlicht hatte. So soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n