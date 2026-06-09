Die US-Technologiebörse Nasdaq hat am Dienstag erneut einen herben Dämpfer erlitten. Vor allem die zuvor heiß gelaufenen Halbleiter-Aktien gerieten wieder unter Druck. Experten machen dafür nun eine ganz besondere Entwicklung verantwortlich, die dem Markt massiv Geld entziehen könnte.Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg bedeuteten keine nachhaltige Belastung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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