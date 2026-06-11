Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 11
[11.06.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.06.26
|IE000LZC9NM0
|6,762,659.00
|USD
|0
|55,761,349.48
|8.2455
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.06.26
|IE000DOZYQJ7
|3,106,385.00
|EUR
|0
|17,777,787.36
|5.723
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.06.26
|IE000GETKIK8
|29,001.00
|GBP
|0
|319,193.44
|11.0063
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.06.26
|IE000XIITCN5
|33,879.00
|GBP
|0
|274,879.29
|8.1136
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