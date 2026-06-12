Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 12
[12.06.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2941599081
39,601,081.00
EUR
0
412,690,091.71
10.4212
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2941599248
4,779,482.00
USD
0
50,995,408.62
10.6697
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2941599834
739,031.00
GBP
0
7,626,945.94
10.3202
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2994520851
26,996,641.00
USD
21,054.0000
287,048,174.59
10.6327
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2994520935
1,665,856.00
USD
0
16,950,755.79
10.1754
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2994521073
109,167.00
USD
0
1,133,205.98
10.3805
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2994521669
14,399.00
GBP
0
145,486.57
10.1039
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2941599164
207,982.00
EUR
0
2,097,848.12
10.0867
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU2941599594
149,844.00
CHF
0
1,505,905.58
10.0498
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.06.26
LU3218628298
2,300.00
MXN
0
479,767.40
208.5945