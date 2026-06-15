ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/06/12
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQXXX
|USD
|16241111.0000
|3.7733
|2026/06/12
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZXXX
|USD
|12628753.0000
|9.4559
|2026/06/12
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRXXX
|USD
|17912729.0000
|6.4268
|2026/06/12
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPXXX
|USD
|386771.0000
|6.3791
|2026/06/12
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7FXXX
|USD
|1252282.0000
|6.8769
|2026/06/12
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVXXX
|USD
|13410661.0000
|6.358
|2026/06/12
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3DXXX
|USD
|34838674.0000
|8.3023
|2026/06/12
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A51XXX
|USD
|30642275.0000
|10.6995
|2026/06/12
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XXX
|USD
|9382680.0000
|6.3106
|2026/06/12
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7XXX
|USD
|7504222.0000
|5.6379
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