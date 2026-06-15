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PR Newswire
15.06.2026 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 15

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/06/12 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQXXX USD 16241111.0000 3.7733
2026/06/12 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZXXX USD 12628753.0000 9.4559
2026/06/12 CLASS USD ACC IE00BLRPRXXX USD 17912729.0000 6.4268
2026/06/12 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPXXX USD 386771.0000 6.3791
2026/06/12 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7FXXX USD 1252282.0000 6.8769
2026/06/12 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVXXX USD 13410661.0000 6.358
2026/06/12 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3DXXX USD 34838674.0000 8.3023
2026/06/12 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A51XXX USD 30642275.0000 10.6995
2026/06/12 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XXX USD 9382680.0000 6.3106
2026/06/12 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7XXX USD 7504222.0000 5.6379
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.