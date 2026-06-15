Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|246534.00
|1661225.72
|6.7383
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|164811389.00
|1130849740.84
|6.8615
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|72892105.74
|5.3494
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|298181.00
|1651747.42
|5.5394
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3800000.00
|24877633.28
|6.5467
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|13887.00
|92079.19
|6.6306
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|41915384.00
|278923814.28
|6.6544
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|309716.00
|1819086.98
|5.8734
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|69761295.00
|628322090.41
|9.0067
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|12/06/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5636988.00
|33708770.51
|5.9799
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|12/06/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|4600000.00
|28734060.14
|6.2465
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|12/06/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|63740000.00
|325383469.49
|5.1049
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|12/06/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2230000.00
|12609690.61
|5.6546
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|12/06/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|229225.85
|5.0362
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|12/06/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10658678.18
|5.466
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|12/06/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|21170869.17
|5.0407
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|12/06/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|237169.00
|1187359.65
|5.0064
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|12/06/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19839153.09
|5.0152
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|12/06/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1290000.00
|6895704.08
|5.3455
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