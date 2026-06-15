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PR Newswire
15.06.2026 08:06 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 15

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DGE IE000WJ7OXXX 246534.00 1661225.72 6.7383
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DGL IE000Q8N7XXX 164811389.00 1130849740.84 6.8615
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DGD IE00042EXXXX 13626311.00 72892105.74 5.3494
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DGH IE0001CEGXXX 298181.00 1651747.42 5.5394
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DEU IE0007WLHXXX 3800000.00 24877633.28 6.5467
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DUE IE0008H4JXXX 13887.00 92079.19 6.6306
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DUS IE000XERHXXX 41915384.00 278923814.28 6.6544
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DUH IE000DEXCXXX 309716.00 1819086.98 5.8734
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 12/06/2026 3DEM IE0002Z12XXX 69761295.00 628322090.41 9.0067
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 12/06/2026 REMD IE00063T9XXX 5636988.00 33708770.51 5.9799
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 12/06/2026 RDTM IE000VG2WXXX 4600000.00 28734060.14 6.2465
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 12/06/2026 RCEG IE000D1DAXXX 63740000.00 325383469.49 5.1049
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF 12/06/2026 RHYE IE0000LTAXXX 2230000.00 12609690.61 5.6546
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 12/06/2026 RHYH IE000SI9EXXX 45516.00 229225.85 5.0362
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 12/06/2026 RHYG IE000LW5CXXX 1950000.00 10658678.18 5.466
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF 12/06/2026 3DCE IE000PUAKXXX 4200000.00 21170869.17 5.0407
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 12/06/2026 3DCH IE000A537XXX 237169.00 1187359.65 5.0064
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 12/06/2026 3DCG IE000JJMOXXX 3955810.00 19839153.09 5.0152
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc 12/06/2026 RGSC IE000OHXGXXX 1290000.00 6895704.08 5.3455
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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