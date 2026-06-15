VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-06-12
|NL0009272XXX
|3888777.000
|422626286.38
|108.6785
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-06-12
|NL0009272XXX
|513000.000
|40026586.76
|78.0245
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-06-12
|NL0009272XXX
|360000.000
|33341205.77
|92.6145
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-06-12
|NL0009690XXX
|9585404.000
|390512537.13
|40.7403
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-06-12
|NL0009690XXX
|2208390.000
|37227133.54
|16.8571
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-06-12
|NL0009690XXX
|2426537.000
|29837233.72
|12.2962
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-06-12
|NL0010273XXX
|2681000.000
|50685546.14
|18.9055
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-06-12
|NL0010731XXX
|918000.000
|86551933.98
|94.2832
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-06-12
|NL0011683XXX
|152800000.000
|8013193262.61
|52.4424
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-06-12
|NL0010408XXX
|31603010.000
|1311138700.88
|41.4878
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-06-12
|NL0009272XXX
|318000.000
|20775371.67
|65.3314
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