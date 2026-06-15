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PR Newswire
15.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 15

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-06-12 NL0009272XXX 3888777.000 422626286.38 108.6785
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-06-12 NL0009272XXX 513000.000 40026586.76 78.0245
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-06-12 NL0009272XXX 360000.000 33341205.77 92.6145
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-06-12 NL0009690XXX 9585404.000 390512537.13 40.7403
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-06-12 NL0009690XXX 2208390.000 37227133.54 16.8571
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-06-12 NL0009690XXX 2426537.000 29837233.72 12.2962
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-06-12 NL0010273XXX 2681000.000 50685546.14 18.9055
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-12 NL0010731XXX 918000.000 86551933.98 94.2832
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-06-12 NL0011683XXX 152800000.000 8013193262.61 52.4424
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-12 NL0010408XXX 31603010.000 1311138700.88 41.4878
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-06-12 NL0009272XXX 318000.000 20775371.67 65.3314
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.