Litum bringt hochpräzise Ortungstransparenz in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 und Zone 2

Combining ATEX Zone 1 and Zone 2 suitability with high-precision location capability, the ATEX Gateway and ATEX Dualis Tag set a new benchmark for intrinsically safe RTLS in hazardous industrial environments

Litum, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Ortungssystemen, hat heute die ATEX-Familie vorgestellt: eine speziell entwickelte Hardware-Suite, bestehend aus dem ATEX Gateway und dem ATEX Dualis Tag. Die ATEX-Familie ist für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 und Zone 2 geeignet und darauf ausgelegt, eine Ortungsgenauigkeit von unter einem Meter sowie eine verbesserte Transparenz in Umgebungen zu ermöglichen, in denen herkömmliche vernetzte Geräte nicht sicher eingesetzt werden können.

Die Markteinführung stellt einen bedeutenden Fortschritt für Industrieunternehmen dar, die kritische Anlagen, Ausrüstung, Werkzeuge, Materialien und Personen in Umgebungen verfolgen müssen, in denen explosionsfähige Gase, Dämpfe oder brennbarer Staub vorhanden sein können. Durch die Kombination von eigensicherem Design mit Ultra-Wideband (UWB) und Bluetooth Low Energy (BLE) ermöglicht Litum Unternehmen, Echtzeittransparenz auf Bereiche auszuweiten, die bislang nur schwer zu digitalisieren waren, und hochgenaue Ortungsinformationen dort bereitzustellen, wo Präzision entscheidend ist.

Während viele Industriestandorte RTLS bereits in Lagerbereichen, Produktionsbereichen, Außenbereichen und nicht klassifizierten Zonen einsetzen, bleiben explosionsgefährdete Bereiche häufig blinde Flecken der Transparenz. Herkömmliche vernetzte Geräte sind für diese Umgebungen nicht immer geeignet, wodurch die Transparenz über Anlagenbewegungen, Geräteeinsatz, Werkzeugstandorte und die Anwesenheit von Personen in explosionsgefährdeten Zonen eingeschränkt wird.

Mit der ATEX-Familie können Industrieteams kritische Anlagen in Echtzeit verfolgen, Gerätestandorte überprüfen, in Sperrbereichen zurückgelassene Gegenstände identifizieren sowie Wartungs-, Inspektions- und Auslastungs-Workflows unterstützen. Für anlagenintensive Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Pharmaindustrie, Bergbau, Energie, Versorgungsunternehmen und Schwerindustrie bringt dies mehr Kontrolle in einige der anspruchsvollsten Bereiche eines Betriebs.

Die Litum ATEX-Familie kann folgende Anwendungsfälle unterstützen:

Verfolgung mobiler Anlagen, Werkzeuge, Ausrüstung, Behälter und sicherheitskritischer Materialien in klassifizierten Bereichen

Bestätigung, ob sich Anlagen zur richtigen Zeit in der richtigen Zone befinden

Reduzierung des Zeitaufwands für die Suche nach Ausrüstung in explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen

Unterstützung von Wartungs-, Kalibrierungs-, Inspektions- und Stillstandsmanagement-Workflows

Überwachung des Zugangs zu Sperrbereichen und der Anlagenbewegung

Verbesserung der Notfallbereitschaft durch Identifizierung von Anlagen und Personen in bestimmten Zonen

Erweiterung der Ortungsintelligenz von nicht klassifizierten Bereichen auf Zone-1- und Zone-2-Umgebungen

Über die Anlagenverfolgung hinaus kann dieselbe Infrastruktur Workforce Visibility, Auftragnehmerüberwachung, Zonenbewusstsein, Zutrittskontroll-Workflows und Notfall-Mustering unterstützen. In Notfallsituationen erhalten Teams schneller Einblick, wer sich in einem explosionsgefährdeten Bereich aufhält, wo Personen zuletzt gesehen wurden und welche Zonen noch geräumt werden müssen.

Die neue Familie umfasst zwei Kerngeräte.

Das Litum ATEX Gateway ist eine hochkonnektive Infrastrukturkomponente, die für zuverlässige Standortberechnung und Datenfluss in ATEX-Zone-1- und Zone-2-Umgebungen entwickelt wurde. Es fungiert als Brücke zwischen RTLS-Geräten und der Litum-Plattform und unterstützt sowohl UWB- als auch BLE-Technologien. Das Gateway verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse in Ex-d-Ausführung mit dualer Gas- und Staubzertifizierung, PoE-gestützte Installation, sichere Ethernet-Konnektivität sowie flexible Montageoptionen für Wände, Decken oder Laufstege.

Das Litum ATEX Dualis Tag ermöglicht die präzise Ortung von Anlagen, Ausrüstung und Personal in explosionsgefährdeten Bereichen. Es basiert auf hybrider UWB- und BLE-Ortungstechnologie und unterstützt eine Genauigkeit von unter einem Meter, eigensichere duale Gas- und Staubzertifizierungen, ein IP67-zertifiziertes Gehäuse, bis zu fünf Jahre Batterielaufzeit mit austauschbarer Batterie, Manipulationserkennung sowie Over-the-Air-Firmware-Updates.

"Mit dieser Markteinführung setzt Litum einen neuen Maßstab für hochpräzises RTLS in explosionsgefährdeten Industrieumgebungen", sagte Ozgur Ulku, CEO von Litum. "Die Litum ATEX-Familie bietet eine seltene Kombination aus Zone-1-Zertifizierung, UWB- und BLE-Ortungsfähigkeit sowie Enterprise-RTLS-Integration für die Transparenz von Anlagen und Mitarbeitenden. Unternehmen aus den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Pharmaindustrie, Bergbau, Energie, Versorgungsunternehmen und Schwerindustrie können nun unternehmensgerechte Echtzeit-Ortungsintelligenz auf Bereiche ausweiten, in denen herkömmliche Geräte nicht sicher betrieben werden können. So lassen sich langjährige Transparenzlücken bei kritischen Anlagen, Ausrüstung und Personen schließen."

Die neue ATEX-Familie von Litum ist ab sofort für Industrieunternehmen erhältlich, die hochpräzise Echtzeit-Ortungstransparenz in explosionsgefährdete und klassifizierte Umgebungen ausweiten möchten.

Weitere Informationen zu den Funktionen der ATEX-Familie, Implementierungsaspekten und unterstützten Anwendungsfällen finden Sie in den häufig gestellten Fragen.



Über Litum

Litum ist ein globales Unternehmen für Echtzeit-Ortungssysteme, das Organisationen dabei unterstützt, Sicherheit, Effizienz und Transparenz in komplexen physischen Umgebungen zu verbessern. Mit Lösungen für Industrie- und Gesundheitswesen kombiniert Litum fortschrittliche Ortungstechnologien, Unternehmenssoftware und End-to-End-Expertise bei der Implementierung, um Teams dabei zu unterstützen, Personen, Anlagen, Fahrzeuge und Arbeitsabläufe in Echtzeit zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter https://litum.com/.

Kontaktinformation

Dilge Imer

Marketing Communications Manager

media@litum.com

Quelle: Litum