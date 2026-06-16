Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.06.26
|IE000YMBLXXX
|3,110,246.00
|USD
|0
|32,967,268.31
|10.5996
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.06.26
|IE000RH1ZXXX
|38,427.00
|USD
|0
|399,080.96
|10.3854
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