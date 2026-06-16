Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) ("Westlake") gab heute bekannt, dass ihre deutsche Tochtergesellschaft, die Westlake Vinnolit GmbH Co. KG, die bereits angekündigte Übernahme eines Produktionsstandorts für Polyvinylchlorid und Vinylchloridmonomer in Wilhelmshaven, Deutschland (das "Werk Wilhelmshaven"), abgeschlossen hat. Das Werk in Wilhelmshaven, das sich zuvor in Insolvenzverwaltung befand, verfügt über eine Produktionskapazität von 380.000 Tonnen PVC pro Jahr.

"Diese Übernahme stärkt unseren Geschäftsbereich "Performance Essential Materials", indem sie unsere globale Produktionspräsenz im Bereich Chlorvinyl erweitert und unsere bestehenden Chlorvinyl-Produktionsanlagen in Europa und Nordamerika ergänzt", sagte Jean-Marc Gilson, President und Chief Executive Officer von Westlake. "Das Werk in Wilhelmshaven, das sich in Niedersachsen an der deutschen Nordseeküste befindet, profitiert von einer vorteilhaften logistischen Infrastruktur, darunter ein Tiefwasserhafen, der eine effiziente Rohstoffversorgung ermöglicht. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter des Standorts in unserer Westlake-Familie willkommen zu heißen."

Über Westlake

Westlake, das im Jahr 2026 sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das tägliche Leben bereichern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir die Bausteine für wichtige Lösungen von Wohnungsbau und Bauwesen über Verpackung und Gesundheitswesen bis hin zur Automobilindustrie und Konsumgüterbranche. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Westlake unter www.westlake.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Aussagen sind, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Übernahme und den damit verbundenen Chancen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Westlake liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was auf die Risiken und Ungewissheiten zurückzuführen ist, die im Jahresbericht von Westlake auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, der im Februar 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie im Quartalsbericht von Westlake auf Formular 10-Q für das am 31. März 2026 endende Quartal, der im Mai 2026 bei der SEC eingereicht wurde. In diesen Unterlagen werden auch einige wichtige Risikofaktoren erörtert, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage von Westlake auswirken können. Westlake übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu überarbeiten oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

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