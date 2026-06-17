Mit dieser Auszeichnung werden die von Svante entwickelten, auf Nanotechnologie basierenden Filter zur CO2-Abscheidung und -Beseitigung gewürdigt

Die diesjährigen Auszeichnungen, die auf fastcompany.com vorgestellt werden, würdigen 191 herausragende Projekte in 14 Kategorien.

Svante Technologies Inc. (Svante), ein zielorientiertes Unternehmen für integriertes Kohlenstoffmanagement, gab heute bekannt, dass seine auf Nanotechnologie basierende Filtertechnologie mit festen Sorptionsmitteln in die Liste 2026 World Changing Ideas des Magazins Fast Company aufgenommen wurde eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Innovationen, die sich den Herausforderungen im Bereich Klima und Nachhaltigkeit stellen.

Mit dieser Auszeichnung wird Svantes firmeneigene Filterplattform gewürdigt, die eine hocheffiziente Abscheidung und Entfernung von CO2 aus Industrieemissionen und der Luft sowie für andere wichtige Anwendungen der Gasabscheidung ermöglicht, insbesondere dort, wo chemische Verfahren keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern.

Die diesjährigen Auszeichnungen, die auf fastcompany.com vorgestellt werden, würdigen 191 herausragende Projekte in 14 Kategorien. Eine Jury aus Redakteuren und Reportern von Fast Company bewertete mehr als 1.500 Einreichungen anhand ihrer Wirkung, Nachhaltigkeit, ihres Designs, ihrer Kreativität, ihrer Skalierbarkeit und ihres Potenzials, die Gesellschaft zu verbessern.

"Diese Auszeichnung unterstreicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Svantes Ansatz zur Kohlenstoffabscheidung, -entfernung und Gasabscheidung", sagte Richard Laliberte, COO von Svante. "Unsere Technologie ist darauf ausgelegt, im industriellen Maßstab mit der Effizienz, Modularität und Herstellbarkeit zu arbeiten, die für einen weltweiten Einsatz erforderlich sind, und beweist damit, dass nachhaltige Klimalösungen auch einen hohen geschäftlichen Mehrwert bieten können."

"Die World Changing Ideas Awards sind mehr als nur eine Inspirationsquelle sie sind ein Maßstab für die tatsächliche Wirkung in der Praxis", sagt Brendan Vaughan, Chefredakteur von Fast Company. "Die diesjährigen Preisträger setzen mutige Ideen in konkrete Lösungen um und gehen dringende globale Herausforderungen mit Kreativität und Konsequenz an."

Die festen Sorptionsfilter von Svante, die auf nanotechnologisch entwickelten Materialien und einer modularen Architektur mit rotierenden Kontaktoren basieren, eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die industrielle CO2-Abscheidung, die direkte Luftabscheidung (DAC) und fortschrittliche Gasabscheidungsverfahren, wodurch sich das Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Klimatechnologie, fortschrittlichen Werkstoffen und skalierbarer Fertigung positioniert.

Über Svante

Svante ist ein integriertes Kohlenstoffmanagement-Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen stellt nanotechnologisch hergestellte Filter und modulare Rotationskontaktoren her, die CO2 auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft auffangen und entfernen. Darüber hinaus stellt Svante Filter für die direkte Luftabscheidung und andere Anwendungen der Gasabscheidung her und entwickelt Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung von der Quelle bis zur Senke. Das Unternehmen ist in der "2025 Global Cleantech 100 Hall of Fame" sowie auf der Liste der "Top Greentech Companies of 2025" von TIME Statista vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.svanteinc.com.

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