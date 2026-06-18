Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 18
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.06.26
|IE0007W7MXXX
|973,257.00
|EUR
|0
|9,847,651.72
|10.1182
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.06.26
|IE0008C3GXXX
|19,934.00
|GBP
|11,249.0000
|200,108.80
|10.0386
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