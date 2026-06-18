Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 18
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.06.26
|IE000CCQKXXX
|3,701,640.00
|EUR
|0
|37,886,760.76
|10.2351
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.06.26
|IE000I8CRXXX
|5,005.00
|EUR
|0
|50,073.83
|10.0048
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.06.26
|IE0002P9KXXX
|5,000.00
|GBP
|0
|50,230.60
|10.0461
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