ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 22
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/06/19
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQXXX
|USD
|16241111.0000
|3.773
|2026/06/19
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZXXX
|USD
|12521551.0000
|9.3333
|2026/06/19
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRXXX
|USD
|17952729.0000
|6.4751
|2026/06/19
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPXXX
|USD
|386771.0000
|6.4157
|2026/06/19
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7FXXX
|USD
|1252282.0000
|7.0588
|2026/06/19
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVXXX
|USD
|13410661.0000
|6.2547
|2026/06/19
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3DXXX
|USD
|34948674.0000
|8.8793
|2026/06/19
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A51XXX
|USD
|30736132.0000
|11.0588
|2026/06/19
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XXX
|USD
|9382680.0000
|6.9458
|2026/06/19
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7XXX
|USD
|8104222.0000
|5.7659
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