Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 22
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|246534.00
|1674614.76
|6.7926
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|164811389.00
|1137036021.63
|6.899
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|73290859.93
|5.3786
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|298181.00
|1665505.87
|5.5856
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3800000.00
|25010429.01
|6.5817
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|13887.00
|92943.07
|6.6928
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|42115384.00
|282986545.71
|6.7193
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|309716.00
|1836750.89
|5.9304
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|69761295.00
|656256581.68
|9.4072
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/06/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5636988.00
|35207424.42
|6.2458
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|19/06/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|4600000.00
|28741792.09
|6.2482
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|19/06/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|63740000.00
|325967726.46
|5.114
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/06/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2230000.00
|12646008.64
|5.6709
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/06/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|229409.75
|5.0402
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|19/06/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10647477.75
|5.4602
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/06/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|21181811.48
|5.0433
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/06/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|237169.00
|1188086.69
|5.0095
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|19/06/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19788721.32
|5.0024
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|19/06/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1290000.00
|6895021.21
|5.345
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