VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-06-19
|NL0009272XXX
|3888777.000
|421423528.34
|108.3692
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-06-19
|NL0009272XXX
|513000.000
|40327302.01
|78.6107
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-06-19
|NL0009272XXX
|360000.000
|33773542.46
|93.8154
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-06-19
|NL0009690XXX
|9610404.000
|382884158.29
|39.8406
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-06-19
|NL0009690XXX
|2208390.000
|37249315.84
|16.8672
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-06-19
|NL0009690XXX
|2426537.000
|29880095.34
|12.3139
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-06-19
|NL0010273XXX
|2681000.000
|50698443.96
|18.9103
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-06-19
|NL0010731XXX
|918000.000
|87826690.62
|95.6718
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-06-19
|NL0011683XXX
|155250000.000
|8024724542.67
|51.6890
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-06-19
|NL0010408XXX
|31903010.000
|1358080201.65
|42.5690
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-06-19
|NL0009272XXX
|318000.000
|20918829.25
|65.7825
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