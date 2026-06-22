Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 22
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.19
|Shrs:
|121,503,789.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.17
|Shrs:
|12,488,113.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.26
|Shrs:
|68,749,845.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.10
|Shrs:
|1,035,235.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.91
|Shrs:
|14,029,803.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.37
|Shrs:
|899,213.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.88
|Shrs:
|6,831,566.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|19/6/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.86
|Shrs:
|16,587,316.00
|Tckr:
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