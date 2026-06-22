Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 22
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.06.26
|IE000YMBLXXX
|3,110,246.00
|USD
|0
|32,922,336.83
|10.5851
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.06.26
|IE000RH1ZXXX
|38,427.00
|USD
|0
|398,537.05
|10.3713
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.06.26
|IE0008B0OXXX
|32,925.00
|GBP
|0
|328,538.22
|9.9784
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