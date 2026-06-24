Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 24
[24.06.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|ISIN Code
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|234,394.00
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