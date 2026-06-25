Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) deckt nun mit seinem API-Dienst für das Produktinformationsmanagement (PIM) alle 73 Produktkategorien ab. Mithilfe dieses API-Dienstes können Ingenieure, Entwickler und Beschaffungsspezialisten aktuelle Produktinformationen abrufen, was eine schnelle Reaktion auf Änderungen des Produktstatus ermöglicht und das Risiko der Veralterung von Bauteilen verringert.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata expands Product Information Management API Service to cover all 73 product categories

Da sich die digitale Transformation in der Fertigungsindustrie beschleunigt, kommen im gesamten Arbeitsablauf vom Entwurf über die Bauteilauswahl bis hin zur Beschaffung eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme und Plattformen zum Einsatz. Bisher umfasste der PIM-API-Dienst von Murata lediglich oberflächenmontierte und durchkontaktierte Keramikkondensatoren und Induktivitäten. Aufgrund dieses begrenzten Leistungsumfangs mussten Nutzer Informationen zu allen anderen Produkten manuell abrufen und aktualisieren. Dies stellte nicht nur eine Belastung für die Nutzer dar, sondern weckte auch Bedenken, dass Änderungen an Produktspezifikationen oder am Produktstatus möglicherweise nicht in Echtzeit erfasst würden, was sich potenziell auf die Entwicklung und die Komponentenversorgung auswirken könnte.

Als Reaktion darauf hat Murata den Dienst auf alle 73 in seiner Produktdatenbank aufgeführten Produktkategorien ausgeweitet. Anwender können nun automatisch die neuesten Produktinformationen wie Spezifikationen, Status, S-Parameter und SPICE-Netzlisten für eine wesentlich breitere Produktpalette über ihre externen Systeme und Plattformen abrufen, indem sie ein Aktualisierungsprogramm in ihr bestehendes System oder ihre Plattform integrieren*. Dies sorgt für mehr Effizienz bei der Entwicklung, der Komponentenauswahl und der Beschaffung und hilft den Anwendern zudem, bei Änderungen des Produktstatus schnell alternative Komponenten zu identifizieren, wodurch das Risiko der Komponentenveralterung verringert wird.

Auch in Zukunft wird Murata seine digitalen Dienste weiter ausbauen und die Integration mit externen Systemen verstärken, um die Benutzererfahrung weiter zu verbessern.

Weitere Details zum API-Dienst für das Produktinformationsmanagement finden Sie hier.

Bei Fragen zum API-Dienst, einschließlich Anfragen zur Erweiterung der bereitgestellten Informationen, kontaktieren Sie uns bitte hier.

Hinweise:

*Für die Nutzung des API-Dienstes ist ein von Murata ausgestellter API-Schlüssel erforderlich. Bitte reichen Sie hier einen Nutzungsantrag ein.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von passiven elektronischen Bauteilen und Lösungen auf Keramikbasis, Kommunikationsmodulen und Stromversorgungsmodulen. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Materialien sowie modernster, multifunktionaler Module mit hoher Packungsdichte. Das Unternehmen verfügt über Mitarbeiter und Produktionsstätten auf der ganzen Welt.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Shusaku Aoki, prsec_mmc@murata.com

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