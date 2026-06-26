Janus Henderson Global HYFA Paris-aligned Climate Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 26
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.06.26
|IE000JL9SXXX
|132,971.00
|USD
|0
|1,622,117.75
|12.199
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.06.26
|IE000BQ3SXXX
|3,719,099.00
|SEK
|0
|426,589,345.42
|114.7023
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.06.26
|IE000LSFKXXX
|716,306.00
|GBP
|0
|7,230,666.36
|10.094
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.06.26
|IE000LH4DXXX
|108,940.00
|EUR
|0
|1,247,265.36
|11.4491
© 2026 PR Newswire