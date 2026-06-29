Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 29
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.06.26
|IE000J8RGXXX
|134,282.00
|USD
|0
|1,365,826.01
|10.1713
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.06.26
|IE000P9STXXX
|1,947,662.00
|MXN
|0
|2,010,239,187.26
|1032.1294
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