Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 29
[29.06.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.06.26
IE000CCQKXXX
3,701,640.00
EUR
0
37,926,317.70
10.2458
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.06.26
|
IE000I8CRXXX
5,005.00
EUR
0
49,696.10
9.9293
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
26.06.26
IE0002P9KXXX
5,000.00
GBP
0
50,068.29
10.0137