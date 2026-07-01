Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 01
[01.07.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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10.0342
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234,394.00
CHF
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10.0607
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