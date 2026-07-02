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PR Newswire
02.07.2026 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 02

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/07/01 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQXXX USD 16241111.0000 3.8806
2026/07/01 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZXXX USD 12371551.0000 10.7832
2026/07/01 CLASS USD ACC IE00BLRPRXXX USD 17952729.0000 6.3273
2026/07/01 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPXXX USD 386771.0000 6.397
2026/07/01 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7FXXX USD 1252282.0000 6.9173
2026/07/01 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVXXX USD 13460661.0000 6.2716
2026/07/01 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3DXXX USD 33976254.0000 9.0608
2026/07/01 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A51XXX USD 30153763.0000 11.1111
2026/07/01 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XXX USD 10128965.0000 8.0048
2026/07/01 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7XXX USD 8104222.0000 5.657
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.