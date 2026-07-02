ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/07/01
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQXXX
|USD
|16241111.0000
|3.8806
|2026/07/01
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZXXX
|USD
|12371551.0000
|10.7832
|2026/07/01
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRXXX
|USD
|17952729.0000
|6.3273
|2026/07/01
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPXXX
|USD
|386771.0000
|6.397
|2026/07/01
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7FXXX
|USD
|1252282.0000
|6.9173
|2026/07/01
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVXXX
|USD
|13460661.0000
|6.2716
|2026/07/01
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3DXXX
|USD
|33976254.0000
|9.0608
|2026/07/01
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A51XXX
|USD
|30153763.0000
|11.1111
|2026/07/01
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XXX
|USD
|10128965.0000
|8.0048
|2026/07/01
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7XXX
|USD
|8104222.0000
|5.657
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