Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
|Fund name
|Share class name
|Date
|ISIN
|Currency
|NAV per share
|Shares
outstanding
|Fund total net assets
(EUR)
|ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF GBP Hedged Acc.
|01/07/2026
|LU2825557XXX
|GBP
|10.7178
|156 822.00
|127 193 536.83
|ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND
|UCITS ETF EUR Dist.
|01/07/2026
|LU2785470XXX
|EUR
|1 016.70
|37 188.00
|127 193 536.83
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV
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