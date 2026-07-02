Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.39
|Shrs:
|77,250,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.72
|Shrs:
|5,000,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.46
|Shrs:
|6,700,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.45
|Shrs:
|3,400,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|16.14
|Shrs:
|22,900,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.28
|Shrs:
|109,800,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.88
|Shrs:
|9,350,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|12.72
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.81
|Shrs:
|3,450,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.58
|Shrs:
|200,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|7.28
|Shrs:
|3,700,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.32
|Shrs:
|4,650,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|8.35
|Shrs:
|20,800,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.80
|Shrs:
|8,950,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.52
|Shrs:
|120,750,070.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.04
|Shrs:
|24,350,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,316.51
|Shrs:
|43,334,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.51
|Shrs:
|588,900,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.10
|Shrs:
|69,150,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.30
|Shrs:
|2,693,223.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.64
|Shrs:
|29,988,545.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.65
|Shrs:
|11,939,715.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.98
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.90
|Shrs:
|193,351.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.57
|Shrs:
|76,547,003.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.07
|Shrs:
|108,298.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.79
|Shrs:
|52,050,688.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|864.76
|Shrs:
|531,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.30
|Shrs:
|188,487.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.10
|Shrs:
|121,911.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.05
|Shrs:
|105,243,816.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.25
|Shrs:
|5,213,320.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.01
|Shrs:
|52,752,246.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.40
|Shrs:
|5,090,843.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.42
|Shrs:
|2,650,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.01
|Shrs:
|654,086.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.56
|Shrs:
|5,400,471.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.80
|Shrs:
|171,763.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.52
|Shrs:
|20,278,175.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.97
|Shrs:
|582,423.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.41
|Shrs:
|1,150,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.13
|Shrs:
|400,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.87
|Shrs:
|25,600,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.54
|Shrs:
|2,850,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.59
|Shrs:
|144,450,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.35
|Shrs:
|22,716,056.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|QUA
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|4,260,237.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|EAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.02
|Shrs:
|4,985,638.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
|EAU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.03
|Shrs:
|10,620,000.00
|Tckr:
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