Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.19
|Shrs:
|123,557,655.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.16
|Shrs:
|12,488,113.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.25
|Shrs:
|68,637,837.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.09
|Shrs:
|4,785,235.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.91
|Shrs:
|14,489,803.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.37
|Shrs:
|899,213.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.87
|Shrs:
|6,419,344.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|1/7/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.85
|Shrs:
|16,642,918.00
|Tckr:
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