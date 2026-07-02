Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
|01/07/2026
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|01/07/2026
|BPDU
|IE00060Z4XXX
|127300000.00
|1588355520.41
|12.4773
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|01/07/2026
|BPDG
|IE00060Z4XXX
|127300000.00
|1588355520.41
|9.398
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|01/07/2026
|BPGG
|IE000ASNLXXX
|197900000.00
|2534642530.85
|9.6469
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|01/07/2026
|BPGU
|IE000ASNLXXX
|197900000.00
|2534642530.85
|12.8077
|USD
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