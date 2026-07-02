Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
|01/07/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|246534.00
|1673907.11
|6.7898
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|164811389.00
|1135198877.14
|6.8879
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|73172441.60
|5.3699
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|298181.00
|1665497.71
|5.5855
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3800000.00
|25173344.57
|6.6246
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|13887.00
|92748.65
|6.6788
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|43715384.00
|293256538.06
|6.7083
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|309716.00
|1833631.31
|5.9204
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|80161295.00
|730365826.95
|9.1112
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|01/07/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5636988.00
|34099685.94
|6.0493
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|01/07/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|4600000.00
|29051875.15
|6.3156
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|01/07/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|63740000.00
|327973218.68
|5.1455
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|01/07/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2230000.00
|12760935.62
|5.7224
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|01/07/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|230301.32
|5.0598
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|01/07/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10678313.05
|5.4761
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|01/07/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|21289073.07
|5.0688
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|01/07/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|237169.00
|1189258.62
|5.0144
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|01/07/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19778717.03
|4.9999
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|01/07/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1290000.00
|6980926.75
|5.4116
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